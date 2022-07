Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della giornata di ieri al Senato, dove il presidente del Consiglio Draghi ha perso la maggioranza che sosteneva il suo governo per la decisione di Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle di non votargli la fiducia, in conseguenza anche del discorso inaspettatamente duro di Draghi in apertura della seduta. Oggi, secondo i giornali, il presidente del Consiglio dovrebbe presentarsi alla Camera per annunciare le sue dimissioni e poi andare al Quirinale per comunicarle al presidente della Repubblica Mattarella, che dovrebbe a quel punto sciogliere le camere e indire le elezioni anticipate, per cui si parla della data del prossimo 2 ottobre.