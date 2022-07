È sempre la situazione politica italiana la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: in attesa delle comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi in Parlamento previste per mercoledì, i titoli principali si occupano delle dichiarazioni di Berlusconi e Salvini sulla loro indisponibilità a far parte di una maggioranza di governo con il Movimento 5 Stelle, dell’appello firmato da un migliaio di sindaci per chiedere a Draghi di continuare a guidare il governo, e delle divisioni interne al Movimento 5 Stelle, per le quali si ipotizza una nuova scissione. Domani si occupa invece dell’anniversario di domani della morte di Paolo Borsellino, mentre la Verità continua la sua campagna contro i vaccini per il coronavirus.