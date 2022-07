Le compagnie aeree KLM e Lufthansa hanno annunciato centinaia di cancellazioni di voli in tutta Europa

Due delle più grandi compagnie aeree d’Europa hanno annunciato che nel breve periodo saranno costrette a cancellare moltissimi voli: l’olandese KLM ha detto che ne cancellerà 20 al giorno (andata e ritorno) da qui a fine agosto, mentre la tedesca Lufthansa 770 solo nella prossima settimana. L’obiettivo è cercare di alleviare la pressione sugli aeroporti e arrivare a una programmazione dei voli sostenibile, in un periodo in cui la quantità di personale delle compagnie aeree non è sufficiente a coprire il numero altissimo delle prenotazioni.

Entrambe le compagnie hanno fatto sapere che limiteranno la vendita di biglietti. Nonostante queste misure, durante l’estate le cancellazioni e i ritardi potrebbero aumentare ulteriormente. Nelle ultime settimane la situazione dei voli cancellati in Europa è continuata a peggiorare. La principale motivazione è la crisi affrontata dalle compagnie aeree in seguito alla pandemia: molte hanno dovuto fare grossi tagli al personale, con la conseguenza che ora non ne hanno abbastanza. A queste carenze si sono aggiunti gli scioperi dei dipendenti in tutta Europa provocati dagli stessi tagli al personale.

