Almeno 11 persone sono morte e più di 250 sono in osservazione in ospedale a causa dell’intossicazione provocata da una fuga di cloro gassoso nel porto di Aqaba, in Giordania, sul mar Rosso. La fuga è stata provocata dalla perdita di un contenitore contenente 25 tonnellate di cloro gassoso, che è caduto mentre veniva trasportato con una gru da un camion a una nave attraccata in porto. I video della scena trasmessi dalle tv locali mostrano una nuvola di una sostanza giallo acceso che si libera dal contenitore dopo la caduta e alcune persone che si allontanano correndo. Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire l’emergenza e hanno raccomandato agli abitanti della città di Aqaba di non stare all’aperto e chiudere le finestre, mentre la località turistica che si trova a sud del porto è stata evacuata.