Le conseguenze della decisione del ministro degli Esteri Di Maio di lasciare il Movimento 5 Stelle e di creare dei gruppi parlamentari autonomi con una sessantina di deputati e senatori che lo hanno seguito sono la notizia principale per la maggior parte dei giornali di oggi. La Stampa, il Sole 24 Ore e il Secolo XIX titolano invece sulla decisione del governo di prorogare per altri tre mesi gli aiuti economici per contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia, mentre il Corriere della Sera intervista il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson sulla guerra in Ucraina.