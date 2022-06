Twitter ha presentato una nuova sezione che permette di scrivere testi più lunghi di 280 caratteri

Twitter ha presentato, precisando che è ancora in fase di test, una sua sezione che permette agli utenti di scrivere testi più lunghi di 280 caratteri e di presentarli come se fossero articoli o post di blog. La sezione si chiama Notes e oltre a scrivere testi più lunghi permette di includere anche foto, video, GIF e tweet.

Se dovesse essere mantenuta e resa disponibile in tutti i paesi e a tutti i profili, Notes sarà probabilmente destinata a sostituire i thread attualmente usati per testi che richiedono più spazio di un tweet e, almeno in parte, anche a superare la diffusa pratica di inserire come immagine uno screenshot di testi più lunghi rispetto ai 280 caratteri.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Già nel 2017 Twitter aveva scelto di raddoppiare la lunghezza massima dei suoi tweet, che fino ad allora potevano essere al massimo di 140 caratteri.