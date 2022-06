Le comunicazioni di oggi del presidente del Consiglio Draghi al Senato sull’invio di armi all’Ucraina e le diverse posizioni fra i partiti della maggioranza di governo, con il Movimento 5 Stelle che è diviso sulla richiesta di bloccarne l’invio, sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali. Qualche giornale titola invece sull’allarme in molte regioni per la siccità e sulle ipotesi di razionamento dell’acqua per le attività non essenziali, mentre i giornali sportivi rubano un po’ di spazio alle notizie sul calciomercato per festeggiare le vittorie di Ceccon, Pilato e Ruggiero e Minisini ai Mondiali di nuoto di Budapest.