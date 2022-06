La nuotatrice italiana Benedetta Pilato ha vinto l’oro nei 100 metri rana ai Mondiali

La nuotatrice italiana Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso in questi giorni a Budapest, in Ungheria. Pilato ha 17 anni ed è una delle più talentuose nuotatrici italiane: quella vinta oggi è la sua prima medaglia d’oro ai Mondiali. Nella scorsa edizione, che si era tenuta nel 2019 in Corea del Sud, Pilato era arrivata seconda nei 50 metri rana. La medaglia di Pilato è la quarta d’oro vinta dalla nazionale italiana in questa edizione dei Miondiali, dopo quella di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, di Thomas Ceccon nei 100 metri dorso e di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel nuoto sincronizzato, categoria duo misto tecnico.