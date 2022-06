Per la prima volta un gruppo di dipendenti di Apple negli Stati Uniti ha aderito a un sindacato di settore

Circa un centinaio di dipendenti di un negozio Apple nello stato americano del Maryland ha votato per aderire a un sindacato di settore, l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM): sono i primi dipendenti della società a sindacalizzarsi negli Stati Uniti. La scelta, come spiegato dai lavoratori, non è stata adottata «per andare contro o creare conflitto con il management», ma per «cercare di ottenere diritti attualmente non riconosciuti».

Da alcuni mesi anche in altri stati americani i dipendenti Apple avevano provato a sindacalizzarsi, senza però arrivare al punto raggiunto nel Maryland. La ricerca di adesione ai sindacati da parte dei lavoratori dipendenti sta inoltre riguardando anche altre grandi compagnie statunitensi, come Amazon e Starbucks.

