Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni aprono sul discorso del presidente russo Putin al forum economico di San Pietroburgo, nel quale ha ripetuto la sua propaganda sulla guerra in Ucraina e sull’inutilità delle sanzioni, dannose secondo lui solo per chi le applica, altri titolano sui tagli alle forniture di gas russo ai paesi occidentali. Altri ancora si occupano di politica italiana, con il confronto all’interno del Movimento 5 Stelle fra il presidente del partito Conte e il ministro degli Esteri Di Maio, mentre Domani ipotizza la creazione di un partito di centro con il sindaco di Milano Sala come leader, Avvenire titola sull’accordo raggiunto all’Organizzazione Mondiale del Commercio sui brevetti dei vaccini per il Covid-19, e i giornali sportivi seguono le trattative del calciomercato.