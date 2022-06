È morto l’attore Philip Baker Hall

Domenica 12 giugno è morto Philip Baker Hall, attore caratterista che ha recitato in film come Boogie Nights, The Truman Show o Magnolia: aveva 90 anni. La notizia è stata confermata oggi dalla moglie Holly Wolfle Hall. Philip Baker Hall era nato a Toledo, in Ohio, il 10 settembre del 1931. Aveva iniziato a lavorare per il teatro e poi per il cinema e la televisione. Nel corso della sua carriera ha interpretato oltre 200 parti.

Philip Baker Hall ha recitato in Cigarettes & Coffee, Boogie Nights e Magnolia, di Paul Thomas Anderson, dove interpretava un conduttore di quiz per bambini malato terminale la cui figlia Claudia lo odia perché crede l’abbia molestata da bambina.

È stato poi Richard Nixon in una pièce teatrale per Robert Altman, che lo ha diretto anche nell’adattamento cinematografico Secret Honor. Ha recitato in The Truman Show, Psycho di Gus Van Sant, in Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella e in Dogville di Lars von Trier.