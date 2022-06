Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla soprattutto dei due voti, quello delle amministrative in più di 900 comuni italiani e quello dei referendum sulla giustizia, che riguarderà invece tutti gli aventi diritto di voto. Alcuni giornali, come Avvenire, danno spazio anche alla guerra in Ucraina, mentre altri, come Repubblica, danno ampio spazio alla notizia di sabato che riguarda il leader della Lega Matteo Salvini e il suo viaggio a Mosca: secondo una nota dell’ambasciata russa in Italia il costo del viaggio era stato anticipato dall’ambasciata stessa. I quotidiani sportivi, oltre al consueto calciomercato, dedicano i titoli anche al pareggio della nazionale italiana di calcio maschile di ieri contro l’Inghilterra, e alla pole position conquistata dalla Ferrari di Charles Leclerc ieri pomeriggio sul circuito di Baku di Formula 1.