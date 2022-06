Tutto quello che si può fare in Puglia, questa estate

Secondo i dati dell’osservatorio regionale sul turismo dell’Aret-Pugliapromozione, le presenze turistiche nella regione, nell’ultimo ventennio, sono più che raddoppiate, passando dai circa 7 milioni del 1998 ai 15 milioni del 2019. Se nel 2020, per le ovvie ragioni legate alle restrizioni per la pandemia da coronavirus, c’è stato un calo degli arrivi, soprattutto dall’estero, nel 2021 ci sono stati già segnali di ripresa. Lo stesso osservatorio prevede che nel 2022 la regione possa tornare ai livelli di arrivi precedenti alla pandemia.

Il successo turistico della Puglia non è dovuto soltanto al suo clima e alle sue bellezze paesaggistiche. La regione infatti da anni ha scelto di affiancare ai tradizionali servizi legati alla villeggiatura estiva un’offerta di eventi culturali e di intrattenimento, capaci di valorizzazione del territorio.

Uno degli eventi sicuramente più noti è la Notte della Taranta, festival musicale itinerante dedicato alla riscoperta della musica tradizionale salentina. Per quasi tutto il mese d’agosto musicisti e ballerini si esibiranno in più comuni del Salento fino al grande concerto finale dell’Orchestra Popolare a Melpignano, in provincia di Lecce, in programma il 27 agosto. A dirigere l’orchestra quest’anno sarà il pianista, compositore, arrangiatore e produttore Dardust.

Non c’è solo taranta però. Martina Franca, in provincia di Taranto, dal 19 luglio al 6 agosto ospiterà il Festival della Valle d’Itria, appuntamento internazionale dedicato agli appassionati di musica lirica e sinfonica. Due invece i festival dedicati alla musica jazz: il Bari in Jazz dal 15 luglio al 15 agosto (tra gli ospiti Ludovico Einaudi e Arooj Aftab) e il Locomotive Jazz Festival, in Salento. A Carpino, nel Gargano, in provincia di Foggia, dal 5 al 10 agosto ci sarà l’omonimo festival Carpino in folk, dedicato alla questo genere di musica, italiana e internazionale: il tema di quest’anno è “Rotte mediterranee”.

Da metà giugno a fine agosto, tra Bari e Taranto, ci sarà il Medimex, che oltre ai concerti prevede anche una serie di conferenze, dibattiti e mostre. Si esibiranno, tra gli altri, Nick Cave & The Bad Seeds (il 19 giugno, Taranto) e i Chemical Brothers (14 luglio, Bari). Dal 16 giugno al 17 luglio Taranto ospiterà Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond, la retrospettiva che ripercorre la storia del gruppo rock attraverso il lavoro dello studio grafico, l’Hipgnosis di Storm Thorgerson e Aubrey Powell, che ha curato le celebri copertine degli album della band. A Bari invece dal 13 luglio al 28 agosto si potrà visitare la mostra Denis O’Regan with QUEEN, con le fotografie scattate dal fotografo britannico O’Regan sul palco e nel backstage del Magic Tour del 1986, l’ultimo del gruppo di Freddie Mercury.

Ancora la musica contemporanea sarà la protagonista del Locus Festival, con concerti, talk e cinema all’aperto in programma dal 18 giugno al 21 agosto tra Bari, Trani, Locorotondo, Ostuni, Fasano, Mola di Bari e Minervino Murge. Tra gli artisti presenti Carmen Consoli, Brunori Sas, i Kings of Convenience, Joan As Police Woman, Cosmo, La Rappresentante di Lista e Willie Peyote. Sempre a Locorotondo, comune della città metropolitana di Bari, dal 4 al 7 agosto invece ci sarà la rassegna di musica elettronica e d’avanguardia VIVA! – Valle d’Itria International Music Festival.

L’estate pugliese non sarà però dedicata soltanto alla musica. A Scorrano (Lecce), in onore della patrona Santa Domenica, dal 5 al 7 luglio durante La notte delle luci saranno installate e accese imponenti architetture di luminarie. A Oria, in provincia di Brindisi, si svolgerà il 13 e 14 agosto invece il corteo storico di Federico II e il torneo dei rioni. Circa mille figuranti in costume sfileranno fra le vie della cittadina e i quattro rioni si sfideranno in prove medievali al Campo del Torneo per conquistare il Palio. Le prove saranno precedute da spettacoli con danze, combattimenti ed esibizioni di sbandieratori. La rievocazione storica ricorda le nozze fra l’imperatore del Sacro romano impero Federico II e Isabella di Brienne, celebrate a Brindisi nel 1225 e seguite da sfarzosi festeggiamenti nel castello di Oria.

Il Red Bull Cliff Diving World Series è invece il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze. Una delle otto tappe del circuito si svolgerà anche quest’anno a Polignano a Mare, in provincia di Foggia. Il 25 settembre 12 atlete e 12 atleti, i migliori a livello globale della disciplina, si tufferanno dalle scogliere di Polignano, come precedentemente avevano fatto a Parigi, a Copenaghen, a Oslo, a Mostar in Bosnia e a Sisikon in Svizzera. Gli atleti e le atlete si lanceranno nel vuoto, da 27 metri gli uomini e da 21 le donne, compiendo spettacolari acrobazie.

A luglio, a Polignano a Mare (il 6, 7, 8 e 9) e Vieste (21 e 22, 28 e 29) ci sarà Il libro possibile, festival di letteratura e momento di confronto fra autori di generi diversi e i lettori. L’Imaginaria è invece il festival internazionale del cinema d’animazione d’autore, che si terrà dal 22 al 27 agosto a Conversano. Unisce musica e cinema il Cinzella Festival: si svolgerà dal 15 al 17 luglio nelle ex cave di tufo di Fantiano, a Grottaglie (Taranto) e il 9 agosto al capannone ex Montecatini di Brindisi. Il Salento International Film Festival è invece uno dei più importanti eventi in Italia, e non solo, dedicati al cinema indipendente. Sarà ospitato da Bisceglie dal 6 al 12 settembre e anche quest’anno verranno presentati in anteprima alcuni dei migliori film indipendenti provenienti da tutto il mondo.

Infine, a Maglie, in provincia di Lecce, dal primo al 5 agosto ci sarà la ventitreesima edizione del Mercatino del gusto, un chilometro di stand in cui più di cento artigiani locali proporranno i loro prodotti enogastronomiche. Dal 15 luglio al 4 agosto invece, all’interno del Parco nazionale del Gargano, nei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste, si terrà FestAmbienteSud, manifestazione di spettacoli, eventi culturali e forum di confronto su alcuni temi chiave della transizione ecologica.

Altre informazioni su tutti gli eventi dell’estate in Puglia sono consultabili qui. Inoltre la Regione ha realizzato un video sui borghi e le bellezze della Puglia, diretto dall’attore e regista Sergio Rubini, che si può vedere a questo link.

