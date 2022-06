Le due notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono l’andamento dei combattimenti fra Russia e Ucraina, con le accuse alla Russia di torture nella regione di Kherson, le parole dell’ex presidente russo Medvedev che ha detto di odiare gli occidentali e di voler fare di tutto per farli sparire e l’incontro previsto oggi fra il presidente turco Erdogan e il ministro degli Esteri russo Lavrov, e la discussione in Italia su cuneo fiscale e salario minimo dopo l’approvazione della direttiva europea. Il Messaggero titola sul voto di oggi del Parlamento Europeo sul bando delle automobili a motore termico dal 2035, il Fatto segue la vicenda della pubblicazione sul Corriere della Sera di una lista di giornalisti filorussi, e il Tempo, il Riformista e il Dubbio aprono sul voto di domenica per elezioni amministrative e referendum sulla giustizia.