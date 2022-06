Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono la guerra fra Russia e Ucraina, con gli attacchi russi contro la capitale Kiev e i raccolti di grano ucraino, e la discussione in Italia sull’aumento degli stipendi e sul cuneo fiscale, con l’intervento del presidente di Confindustria Bonomi al Festival dell’economia di Trento che ha chiesto un’azione più decisa da parte del governo. Libero si preoccupa degli interventi della magistratura sulle opere previste dal PNRR, Domani titola sulla presenza delle organizzazioni criminali a Roma, il Giornale ipotizza la nascita di un nuovo partito con i sostenitori delle ragioni della Russia in Ucraina, il Fatto critica il Corriere della Sera per la pubblicazione di un elenco di sostenitori di Putin in Italia, e i giornali sportivi celebrano la vittoria al Roland Garros di Nadal, che ha vinto il torneo di Parigi per la quattordicesima volta.