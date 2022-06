Le aperture dei giornali nazionali di oggi sono dedicate soprattutto alla guerra in Ucraina, e in particolare alle difficoltà nel portare avanti le nuove sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, in seguito alle ripetute opposizioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Hanno poi ampio spazio le notizie dedicate all’inflazione, tornata a crescere sensibilmente nelle ultime settimane, e l’esito della causa per diffamazione tra gli attori Amber Heard e Johnny Depp.