I titoli principali in apertura sui giornali riguardano la riunione del Consiglio europeo in programma oggi a Bruxelles, con l’accordo per le nuove sanzioni alla Russia che dovrebbe comprendere il blocco delle forniture di petrolio che sembra lontano da essere raggiunto per l’opposizione dell’Ungheria, mentre sembra possibile quello sul tetto massimo da imporre al prezzo di acquisto del gas; alcuni giornali collegano a queste notizie le minacce del gruppo di hacker filorussi Killnet di un attacco informatico all’Italia nella giornata di oggi. Libero invece critica l’istituzione del reddito di cittadinanza, Domani si occupa delle condizioni di lavoro dei rider, e il Secolo XIX apre sulla partecipazione del presidente degli Stati Uniti Biden ai funerali delle vittime della strage nella scuola di Uvalde, in Texas.