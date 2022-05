Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le divisioni nella maggioranza che sostiene il governo Draghi sul decreto sulla concorrenza e soprattutto sulle concessioni balneari, il richiamo dell’Unione Europea all’Italia sui dati economici e sul rispetto degli impegni presi per il PNRR, i tentativi di soluzione diplomatica alla guerra fra Russia e Ucraina e la condanna all’ergastolo del soldato russo processato in Ucraina per crimini di guerra, il Forum di Davos e il rapporto Oxfam sulla povertà, e le commemorazioni per il trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone.