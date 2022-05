I giornali di oggi titolano in apertura su notizie diverse: molti si occupano del Consiglio dei ministri di ieri sera nel quale il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato di voler mettere la fiducia in parlamento alla discussione sul disegno di legge sulla concorrenza, alcuni seguono la guerra fra Russia e Ucraina, con la speranza di un riavvio delle trattative diplomatiche dopo una telefonata fra i capi di stato maggiore americano e russo, altri titolano preoccupati sul primo caso di vaiolo delle scimmie registrato in Italia. Il Giornale apre con un’intervista al leader della Lega Salvini sui rapporti nella maggioranza di governo, e Domani denuncia l’espulsione di una sua cronista dalla tribuna stampa della Camera per questioni di abbigliamento.