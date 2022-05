Il norvegese Erling Haaland, il miglior giovane centravanti al mondo, giocherà nel Manchester City

Il Manchester City ha confermato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per comprare il 21enne norvegese Erling Haaland, considerato da molti il miglior giovane centravanti al mondo. Il club ha detto che per finalizzare il trasferimento serve ancora definire l’accordo con il giocatore, ma il suo passaggio al Manchester City è dato per scontato dai principali media e giornalisti sportivi. Haaland ha segnato 28 gol nell’ultima stagione con il Borussia (l’anno scorso ne aveva fatti 40) ed era cercato da tempo dai principali club europei.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, il City pagherà una clausola di rescissione da 60 milioni di euro prevista nel contratto di Haaland col Borussia, a cui si aggiungeranno 40 milioni di euro tra bonus e commissioni per gli agenti. 100 milioni complessivi che, considerando il costo di altri trasferimenti recenti che hanno riguardato giocatori assai meno quotati, sono in realtà un prezzo relativamente conveniente per il City, che è allenato da Pep Guardiola ed è appena stato eliminato dal Real Madrid nelle semifinali di Champions League.

Una delle caratteristiche del City di quest’anno, che si sta giocando col Liverpool la vittoria della Premier League, era peraltro di aver giocato buona parte delle partite senza centravanti. Secondo Di Marzio, Haaland guadagnerà 30 milioni di euro netti di ingaggio a stagione per 5 anni.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

