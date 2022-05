I premi e le foto dei David di Donatello

Martedì sera, negli studi di Cinecittà a Roma, sono stati assegnati i David di Donatello, i più importanti premi del cinema italiano. È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ha vinto quattro premi, tra cui miglior film e miglior regia. Il premio per la miglior attrice è andato a Swamy Rotolo, 18 anni, per A Chiara, e quello per il miglior attore è andato a Silvio Orlando per il suo ruolo in Ariaferma, che ha vinto anche per la migliore sceneggiatura originale. Freaks out di Gabriele Mainetti si è preso sei premi tecnici tra cui quelli per la scenografia, il trucco e gli effetti visivi. Come miglior documentario è stato premiato Ennio, il film di Giuseppe Tornatore sul celebre compositore Ennio Morricone, che ha vinto anche miglior suono e miglior montaggio.

La premiazione è stata presentata da Drusilla Foer e Carlo Conti e trasmessa su Rai 1. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i David speciali all’attrice Sabrina Ferilli – che Carlo Conti ha paragonato a Leonardo DiCaprio agli Oscar, che come lei è stato spesso candidato ma ha dovuto aspettare a lungo per vincere un premio – e al regista Antonio Capuano.

Il David alla carriera è stato dato all’attrice Giovanna Ralli, mentre il premio per il miglior film internazionale l’ha vinto Belfast ed è stato ritirato dall’attore undicenne Jude Hill, che interpreta il protagonista.

Tutti i premi dei David

Miglior film – È stata la mano di Dio

Miglior regia – Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio

Miglior attore – Silvio Orlando, Ariaferma

Miglior attrice – Swamy Rotolo, A Chiara

Miglior attore non protagonista – Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Miglior attrice non protagonista – Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Miglior regista esordiente – Laura Samani, Piccolo corpo

Miglior sceneggiatura originale – Ariaferma

Miglior sceneggiatura non originale – L’arminuta

Miglior montaggio – Ennio

Miglior fotografia – È stata la mano di Dio e Freaks out

Miglior scenografia – Freaks out

Migliori costumi – Qui rido io

Miglior trucco – Freaks out

Migliori acconciature – Freaks out

Miglior musicista – I fratelli de Filippo

Miglior canzone originale – Diabolik

Miglior suono – Ennio

Miglior film straniero – Belfast

Migliori effetti visivi – Freaks out

Miglior documentario – Ennio

Miglior cortometraggio – Mestrale

Miglior produttore – Freaks out