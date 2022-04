Mentre la maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle notizie sulla guerra in Ucraina, con le preoccupazioni dei paesi europei per il possibile blocco delle forniture di gas russo a chi non paghi in rubli e le minacce del presidente russo Putin ai paesi che forniscono aiuti militari all’Ucraina, qualche giornale apre invece sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che è illegittimo dare automaticamente ai figli il cognome del padre. Libero titola invece sulle nuove regole per contrastare la diffusione del coronavirus che dovrebbero essere decise oggi dal governo, mentre i giornali sportivi si occupano della sconfitta con il Bologna dell’Inter nel recupero di Serie A, che lascia così il Milan in testa alla classifica.