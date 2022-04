Le notizie sulla guerra in Ucraina sono in apertura su tutti i giornali di oggi, con l’inizio dell’offensiva russa sul Donbass, i bombardamenti su Leopoli, la diversità di vedute fra la governatrice della Banca Centrale russa e il presidente Putin sugli effetti delle sanzioni, e le onorificenze assegnate dalla Russia ai militari accusati dei massacri di Bucha. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la morte di Catherine Spaak, la positività al coronavirus del presidente del Consiglio Draghi, e la morte durante il parto di uno dei due gemelli figli di Cristiano Ronaldo, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Inter e Milan per la semifinale di Coppa Italia.