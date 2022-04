La Roma è in semifinale di Conference League, l’Atalanta è stata eliminata

La Roma ha battuto 4-0 il Bodø/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Europa Conference League e si è qualificata alle semifinali, dove incontrerà gli inglesi del Leicester City. L’altra semifinale del terzo torneo del calcio maschile europeo — alla sua prima edizione — la giocheranno Marsiglia e Feyenoord.

Leicester, Roma, Feyenoord & Marseille have qualified for the semi-finals ✅#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 14, 2022

In serata l’altra squadra italiana ancora in corsa nelle coppe europee, l’Atalanta, ha perso 2-0 in casa contro il Lipsia nei quarti di Europa League ed è stata eliminata. In semifinale il Lipsia giocherà contro la vincente di Rangers Glasgow-Sporting Braga (ai supplementari). L’altra semifinale di Europa League verrà giocata da West Ham ed Eintracht Francoforte, con quest’ultima che ha eliminato a sorpresa il Barcellona battendolo 3-2 al Camp Nou.