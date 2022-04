Mentre la maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla guerra in Ucraina, con le parole del presidente russo Putin che si è detto sicuro che l’invasione del paese raggiungerà gli obiettivi prefissati, la richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuove sanzioni che blocchino le esportazioni di gas russo, l’andamento delle operazioni militari nel Donbass e l’accusa dell’Ucraina alla Russia di aver usato armi chimiche a Mariupol, qualche giornale apre invece sull’attacco armato nella metropolitana di New York, nel quale un uomo avrebbe sparato sui passeggeri ferendone 16. Libero apre invece su possibili futuri accordi elettorali nel centrodestra, e i giornali sportivi titolano sulle richieste dell’accusa nel processo sulle plusvalenze che riguarda diverse squadre di calcio fra le quali Juventus e Napoli.