È morto l’attore comico statunitense Gilbert Gottfried, aveva 67 anni

È morto a 67 anni l’attore comico statunitense Gilbert Gottfried, noto in Italia sopratutto per aver recitato nella serie di film Piccola peste, interpretando il ruolo del dottor Igor Peabody. La sua famiglia ha detto che è morto dopo “una lunga malattia”. Era nato a New York nel 1955 e aveva iniziato la sua carriera di comico principalmente facendo spettacoli di stand-up, per poi entrare a far parte del cast del programma televisivo Saturday Night Live nel 1980. Negli Stati Uniti era diventato molto famoso negli anni Novanta come doppiatore, in particolare dopo aver doppiato Iago, il pappagallo del film d’animazione Aladdin, del 1992.