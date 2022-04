Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della guerra in Ucraina, con le indagini sulle violenze sui civili compiute dai militari russi e le nuove sanzioni alla Russia decise da Stati Uniti e Unione Europea; nei titoli viene molto citata anche una frase sulle forniture di gas russo del presidente del Consiglio Draghi durante la conferenza stampa di presentazione del Documento di Economia e Finanza, approvato ieri dal governo, in cui ha messo in contrapposizione la pace in Ucraina all’uso dei condizionatori in estate. Fa una scelta diversa solo la Verità, che titola sulla vicenda della vendita di mezzi militari di Leonardo e Fincantieri alla Colombia nella quale avrebbe avuto un ruolo come mediatore Massimo D’Alema.