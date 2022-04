La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul discorso del presidente ucraino Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nel quale ha parlato del massacro di Bucha e delle violenze delle truppe russe sui civili in Ucraina, accusando l’ONU di non aver fatto nulla per fermare il conflitto nel paese, e ha chiesto un processo per i responsabili dei crimini di guerra. Le altre notizie principali sulla guerra fra Russia e Ucraina sono l’annuncio del ministro degli Esteri Di Maio della decisione del governo italiano di espellere 30 diplomatici russi, come conseguenza dell’invasione, e la proposta fatta dalla Commissione Europea di nuove sanzioni alla Russia dopo la scoperta dei massacri a Bucha, che prevedono la sospensione delle importazioni di carbone ma non di quelle di gas naturale e petrolio, su cui i paesi europei sono divisi.