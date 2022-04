Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul decreto con il quale il presidente russo Putin ha stabilito che i pagamenti delle forniture di gas ai “paesi ostili” alla Russia debbano essere convertiti in rubli, attraverso l’apertura di due conti (uno appunto in rubli) presso Gazprombank, la banca di stato che gestisce i pagamenti dei paesi occidentali. Le altre notizie sulle prime pagine sono l’assedio di Mariupol e l’ennesimo fallimento dei corridoi umanitari per gli abitanti della città, la fine dello stato di emergenza in Italia per la pandemia da coronavirus, e la data del 12 giugno fissata per il voto di elezioni amministrative e referendum.