L’apertura su tutti i giornali è sempre dedicata alla guerra fra Russia e Ucraina, e le notizie principali di oggi sono l’andamento dei combattimenti nel paese, la riunione del Consiglio Europeo per trovare il modo di ridurre la dipendenza dell’Unione Europea dalle importazioni di gas russo e l’accordo per l’aumento delle forniture dagli Stati Uniti, la visita del presidente degli Stati Uniti Biden ai militari americani in Polonia, e l’annuncio della Russia che l’obiettivo primario della guerra è la liberazione del Donbass. I giornali sportivi commentano ancora l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di calcio in Qatar e si interrogano sul futuro dell’allenatore della nazionale Mancini.