Due donne sono state uccise in un attacco in una scuola di Malmö, nel nord della Svezia, per il quale è stato arrestato uno studente 18enne

Lunedì due donne che lavoravano in una scuola superiore di Malmö, la terza città più grossa della Svezia, sono state uccise in un attacco per il quale è stato arrestato uno studente di 18 anni, sospettato di esserne il responsabile. Secondo le ricostruzioni dei media svedesi, lo studente aveva con sé un coltello e un’ascia ed è stato arrestato senza opporre resistenza; non si conoscono ancora le ragioni dell’attacco.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 17, quando nella scuola si trovavano circa 50 persone, tra studenti, insegnanti e personale scolastico. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di un attacco in corso, trovando le due dipendenti ferite e ordinando alle altre persone di chiudersi all’interno delle aule dell’istituto. Le due donne sono state trasportate in ospedale, dove sono morte poche ore dopo. Al momento sono in corso le indagini: la polizia ha fatto sapere che per ora non ci sono indicazioni di altre persone sospettate.