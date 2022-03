C’è stato un attentato in una moschea di Peshawar, in Pakistan: sono state uccise almeno 30 persone

Venerdì mattina c’è stato un attentato all’interno di una moschea nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan: sono state uccise almeno 30 persone e più di 60 sono state ferite. L’attentato è avvenuto nella moschea sciita di Kucha Risaldar, nel corso delle preghiera rituale del venerdì: nell’edificio c’erano almeno 150 persone. Secondo un portavoce dell’ospedale di Peshawar, molti dei feriti sarebbero in gravi condizioni, ed è probabile che il numero dei morti salirà nelle prossime ore.

Secondo le autorità della città, inizialmente due uomini armati avrebbero sparato colpi d’arma da fuoco fuori dalla moschea, e in seguito uno di loro sarebbe entrato e avrebbe fatto esplodere un ordigno. L’altro attentatore sarebbe stato ucciso dalla polizia. Per ora non è stata diffusa alcuna rivendicazione.