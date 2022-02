I titoli di apertura sui giornali di oggi si dividono fra due notizie principali: quelli dedicati alla situazione in Ucraina, con le preoccupazioni per l’intervento militare russo considerato imminente, sono superate dagli eventi dopo l’inizio dell’invasione russa del paese avvenuto nella notte, gli altri si occupano dell’annuncio del presidente del Consiglio Draghi di voler far terminare lo stato di emergenza alla prossima scadenza del 31 marzo, e rimuovere poi progressivamente le restrizioni in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus.