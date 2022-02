L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Europa League, Lazio e Napoli sono state eliminate

Nei sedicesimi di Europa League – il secondo trofeo calcistico europeo – che si sono tenuti giovedì sera l’Atalanta ha battuto per 2 a 1 l’Olympiakos, qualificandosi per gli ottavi: ha segnato due gol Ruslan Malinovs’kyj, trequartista ucraino che dopo aver segnato ha mostrato una maglietta con una scritta contro l’invasione russa in corso in queste ore. La Lazio ha invece perso per 2 a 1 contro il Porto, e il Napoli è stato battuto per 4 a 2 dal Barcellona: entrambe sono così state eliminati dalla competizione.