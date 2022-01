Celebripost

Il merito della raccolta delle persone da fotografare in settimana va alle sfilate che ci sono state nei giorni scorsi tra Milano e Parigi, dove tra passerelle e backstage si sono visti un po’ di attori, insieme a modelli e stilisti: Jeff Goldblum, Isabelle Adjani, Emily Ratajkowski e Miuccia Prada, tra gli altri. Poi una foto non troppo lusinghiera di Bill Murray, la più giovane pilota ad aver effettuato il giro del mondo in solitaria su un aereo ultraleggero, una goccia di sudore di Rafael Nadal e i Måneskin e Avril Lavigne allo stesso evento.