Oggi le notizie sul coronavirus passano in secondo piano, perché la maggior parte dei giornali si occupa in apertura dell’incontro fra i leader del centrodestra che hanno indicato Silvio Berlusconi come loro candidato alla presidenza della Repubblica. Altri titolano sui dati su contagi e ricoveri e sui cambi di colore delle regioni, il Messaggero ricorda i morti per la valanga sull’albergo di Rigopiano nel quinto anniversario, e il Dubbio e il Riformista aprono sulla decisione del Consiglio di Stato che ha annullato le nomine del primo presidente e del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione.