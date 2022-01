Oltre alle notizie sul coronavirus, con i numeri sull’andamento dei contagi, dei ricoveri e dei morti, la discussione su come diffondere questi dati e i possibili cambi di colore per alcune regioni, molti giornali si occupano in apertura dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, per la quale si cerca di capire quanto sia compatto il centrodestra nel sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi. Libero apre invece sulle violenze sessuali a Milano nella notte di Capodanno, mentre i giornali sportivi commentano ancora la vittoria dell’Inter nella Supercoppa italiana e quelle di Fiorentina e Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia.