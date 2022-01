Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi riguardano sempre il coronavirus, con le preoccupazioni per la riapertura delle scuole, l’entrata in vigore da oggi delle nuove restrizioni decise dal governo, e l’andamento di contagi e vaccinazioni. La Stampa apre invece con un’intervista alla ministra degli Esteri tedesca Baerbock, il Giornale e Domani si occupano dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, e i giornali sportivi commentano i risultati di ieri in Serie A, con le vittorie di Inter, Milan e Juventus.