Almeno 21 persone sono morte nelle loro auto a causa di una tempesta di neve nel nord del Pakistan

Almeno 21 persone sono morte a causa di una tempesta di neve vicino alla cittadina di Murree, una località turistica a 70 chilometri dalla capitale del Pakistan, Islamabad. Le persone, soprattutto turisti, erano rimaste intrappolate in un enorme ingorgo stradale causato dalla tempesta, e secondo la polizia locale almeno sei di loro sono morte congelate nelle loro auto. Sulle altre non ci sono ancora informazioni precise, ma è possibile, ha scritto AFP, che siano morte a causa dell’inalazione dei fumi di scarico prodotti dalle loro automobili sepolte dalla neve.

At least 20 tourists have lost their lives in #Murree according to the government so far while the unofficial casualty numbers are quite high. Murree has been declared calamity-hit while an emergency has been imposed in the region. Army called in for rescue operation ???? pic.twitter.com/Bt2n1PwISD

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 8, 2022