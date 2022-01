C’è un grosso incendio nell’edificio che ospita la camera bassa del Parlamento in Sudafrica: una persona è stata arrestata

Questa mattina a Cape Town, in Sudafrica, si è sviluppato un grosso incendio che sta danneggiando gravemente l’edificio dove si trova la sede dell’Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento del paese. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono partite dal terzo piano di un palazzo che ospita alcuni uffici governativi attorno alle 6 del mattino (le 5 in Italia) e poi si sono estese all’edificio che ospita la sede dell’Assemblea. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha detto che una persona sospettata di avere provocato l’incendio è stata arrestata e che attualmente la polizia la sta interrogando. Al momento non sono stati segnalati feriti: l’edificio era vuoto per via delle vacanze di fine anno.

Ramaphosa, che è andato sul luogo dell’incendio, l’ha definito un «evento terribile e devastante». Le autorità che si occupano di sicurezza a Cape Town hanno detto che il tetto dell’edificio che ospita la sede dell’Assemblea è completamente distrutto e che i danni al suo interno devono ancora essere quantificati con precisione. Secondo i Vigili del Fuoco potrebbero volerci alcune ore prima di riuscire a spegnere completamente l’incendio.