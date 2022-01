In India almeno 12 persone sono morte nella calca in un tempio induista

In India almeno 12 persone sono morte e 13 altre sono state ferite nella calca in un tempio induista vicino a Katra, una cittadina del Jammu e Kashmir, nel nord-ovest del paese. Ogni giorno decine di migliaia di persone visitano il tempio, che è dedicato a Vaishno Devi, la dea madre dell’induismo, ed è un importante luogo sacro per la religione; probabilmente sabato ce n’erano più del solito per via del periodo festivo e delle celebrazioni per l’inizio del nuovo anno. Una fonte governativa dell’agenzia di stampa AFP ha detto che il conteggio dei morti potrebbe aumentare. È cominciata un’indagine per scoprire le cause e la responsabilità dell’incidente.