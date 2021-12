I giornali nazionali di oggi hanno quasi tutti in apertura le discussioni all’interno del governo sulla possibile estensione del Green Pass “rafforzato” a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato: un nuovo decreto al riguardo, secondo i giornali, dovrebbe arrivare nei primi giorni del nuovo anno. Tra le altre notizie, ci sono l’entrata in vigore delle nuove regole sulla quarantena e i rincari delle bollette di luce e gas che secondo una stima dell’autorità di regolazione per l’energia (Arera) nel primo trimestre del nuovo anno aumenteranno rispettivamente del 55 per cento e del 41,8 per cento.