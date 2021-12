Tesla sta richiamando quasi 500mila veicoli negli Stati Uniti per alcuni problemi di sicurezza

Tesla, società statunitense di automobili elettriche, sta richiamando quasi 500mila veicoli venduti negli Stati Uniti a causa di alcuni problemi di sicurezza riscontrati dall’Autorità statunitense che si occupa di regolamentare la sicurezza stradale (Highway Traffic Safety Administration). Nello specifico la società sta richiamando 356.309 Model 3 e 119.109 Model S, prodotte tra il 2014 e il 2021. Nel caso delle Model 3 il problema riguarda la telecamera per effettuare la retromarcia, che potrebbe risultare danneggiata dall’apertura e dalla chiusura del bagagliaio; per le Model S il problema riguarda invece il cofano anteriore, che potrebbe aprirsi senza preavviso. Tesla ha detto di non essere a conoscenza di incidenti causati dai problemi riscontrati nei veicoli richiamati.