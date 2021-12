Sulle prime pagine dei principali quotidiani locali e nazionali viene dato ampio spazio alle nuove misure decise mercoledì sera dal governo, che ha modificato le regole della quarantena per i contatti stretti delle persone positive al coronavirus e ha reso obbligatorio il Green Pass “rafforzato” in una serie di circostanze. Le regole sono diverse per le persone vaccinate e per quelle non vaccinate, motivo per cui molti titoli pongono l’accento su questa differenza (per esempio quello di Repubblica, “Stretta sui No Vax”). Altri giornali mettono in prima pagina anche il fatto che servirà il Green Pass “rafforzato” per accedere al trasporto pubblico locale e regionale.