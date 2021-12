Secondo le previsioni meteo per domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ci sarà tempo prevalentemente nuvoloso o piovoso in gran parte d’Italia. Al Nord fin dal mattino ci saranno nuvole spesse, in particolare sulle zone alpine e prealpine, e qualche pioggia sulla Liguria di Levante, in Emilia-Romagna, nelle pianure di Veneto e Lombardia e sulle coste friulane. Nel corso della giornata potrebbero esserci piogge più consistenti sui rilievi emiliani. Al Centro il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni, e potrebbero esserci piogge e temporali in Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Ci saranno molte nubi anche al Sud, con rovesci sparsi che riguarderanno principalmente Molise, Campania, nord della Puglia e Basilicata. In serata potrebbe piovere anche nel resto della Puglia, in Calabria e nell’entroterra della Sicilia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.