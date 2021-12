Tutti i giornali di oggi aprono sulle nuove restrizioni per il periodo natalizio decise ieri dal governo e annunciate dal ministro della Salute Speranza in una conferenza stampa ieri sera: le misure principali sono l’obbligo di mascherine all’aperto, delle FFP2 nei luoghi chiusi e sui trasporti pubblici, l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei, centri culturali e palestre, la chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio, e la riduzione della validità del green pass a sei mesi a partire da febbraio. Fanno eccezione il Sole 24 Ore, che si occupa dell’esame in Parlamento della legge di bilancio, e Domani che apre sulla possibilità che Draghi diventi presidente della Repubblica.