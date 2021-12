Una donna ha accusato di molestie l’attore americano Chris Noth: è la quarta a farlo

Giovedì la cantautrice americana Lisa Gentile ha accusato di molestie sessuali l’attore americano Chris Noth, noto, tra le altre cose, per aver recitato nelle serie tv Sex and the City e Law and Order: Gentile è la quarta donna ad accusare Noth di molestie.

I fatti di cui ha parlato Gentile risalgono al 2002: Noth l’avrebbe baciata e palpeggiata ignorando le sue richieste di fermarsi, nel suo appartamento di New York dopo una cena in un ristorante nel centro di Manhattan. Un’altra donna aveva detto qualche giorno fa di essere stata molestata nello stesso ristorante. Gentile ha raccontato che Noth avrebbe poi reagito molto male al fatto di essere stato respinto e l’avrebbe minacciata di ostacolare in ogni modo la sua carriera se lei avesse parlato in pubblico dell’accaduto.