Quasi tutti i giornali di oggi aprono sulla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Draghi, e soprattutto sulla sua dichiarazione di essere “al servizio delle istituzioni”, una frase che alimenta le discussioni su un suo eventuale futuro come presidente della Repubblica, con i partiti principali secondo i giornali contrari a questa ipotesi. La notizia in apertura sugli altri quotidiani riguarda la diffusione del coronavirus e le nuove restrizioni che dovrebbero essere decise oggi dal governo per contrastare l’aumento dei contagi, mentre i giornali sportivi commentano i risultati dell’ultima giornata di Serie A prima della pausa natalizia, con la vittoria dell’Inter che conferma la prima posizione in classifica.