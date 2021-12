Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: mentre molti si occupano ancora dell’aumento dei contagi da coronavirus e delle possibili nuove restrizioni allo studio da parte del governo per il periodo natalizio, altri titolano sull’approvazione da parte della commissione Bilancio del Senato della legge di bilancio per il 2022, che passa così alle Camere per l’approvazione definitiva. Libero e il Tempo attaccano l’ex presidente della Camera Boldrini per la partecipazione di due ong palestinesi a una conferenza alla Camera, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A prima della pausa natalizia.