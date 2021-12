Un tifone ha causato decine di morti nelle Filippine

Un tifone ha causato la morte di almeno venti persone nelle Filippine, ha distrutto molti edifici, provocato un esteso blackout e interrotto le comunicazioni in intere province del paese. Il tifone si è abbattuto giovedì sulla costa sud-orientale del paese per poi spostarsi nelle province centrali. La situazione è particolarmente grave e, secondo alcuni funzionari del governo, il numero dei morti accertati finora è sottostimato. Nei giorni scorsi oltre 300mila persone erano state evacuate dalle loro case, che rischiavano di crollare a causa della notevole forza del tifone, che ha colpito il paese con venti fino a 195 chilometri orari. Oltre 18mila persone tra militari, poliziotti, vigili del fuoco e operatori della guardia costiera sono al lavoro per cercare i dispersi.